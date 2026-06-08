Morte Domenico i consulenti della famiglia accusano | Dovevano usare il Berlin Heart

I consulenti della famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore fallito, accusano i medici di aver prolungato il suo collegamento all'Ecmo invece di usare il Berlin Heart, ritenuto più indicato. Secondo le loro analisi, le condizioni di salute del bambino avrebbero consentito l’impiego del dispositivo, ma questa opzione non sarebbe stata presa in considerazione. La famiglia ha presentato un esposto per fare luce sulla gestione clinica del caso.

Tenere Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito, prolungatamente collegato all'Ecmo (il macchinario che per la circolazione extracorporea) e non considerare - quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile - l'uso del Berlin Hart (il cuore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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