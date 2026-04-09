Morte Domenico Caliendo presentato un esposto contro l'avvocato Petruzzi legale della famiglia

È stato presentato un esposto contro l'avvocato che rappresenta la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un fallimento nel trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi di Napoli. La denuncia riguarda presunte irregolarità nell'assistenza e nelle procedure legali seguite dalla famiglia nel corso delle indagini. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sul contenuto dell'esposto o sui motivi specifici della denuncia.