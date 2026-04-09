Morte Domenico Caliendo presentato un esposto contro l'avvocato Petruzzi legale della famiglia
È stato presentato un esposto contro l'avvocato che rappresenta la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un fallimento nel trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi di Napoli. La denuncia riguarda presunte irregolarità nell'assistenza e nelle procedure legali seguite dalla famiglia nel corso delle indagini. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sul contenuto dell'esposto o sui motivi specifici della denuncia.
È stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. L'avvocato avrebbe violato il codice deontologico e anche il codice penale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino.
Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Dal Monaldi nessuna risposta sul risarcimento, chiediamo dimissioni dirigenza»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino.
Temi più discussi: L'avvocato di Domenico Caliendo chiede 10 milioni di risarcimento al Monaldi: Altri tre bimbi morti; Domenico Caliendo, la famiglia presenta una denuncia contro Oppido; Domenico: al via interrogatori per Oppido e Bergonzoni; Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danni.
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