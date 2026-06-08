Un'azienda sanitaria non dovrà pagare risarcimenti a una coppia di Monza, i cui figli sono nati con fibrosi cistica dopo una procedura di procreazione assistita. La corte ha stabilito che non ci sono responsabilità da parte degli operatori sanitari. La coppia aveva richiesto un risarcimento danni, sostenendo che la condizione genetica fosse evitabile. La decisione è definitiva e non sono previsti ulteriori ricorsi.

Monza, 8 Giugno 2026 - La loro bambina è nata con la fibrosi cistica dopo la procreazione medicalmente assistita. Ma non avranno alcun risarcimento dei danni nè i genitori per la mancata interruzione della procedura e della gravidanza, nè la neonata stessa per il diritto ad avere una vita "sana e dignitosa". Lo ha stabilito il Tribunale civile di Monza, che non ha accolto le domande presentate dalla coppia brianzola nei confronti dei medici e delle strutture a cui si erano rivolti per procedere con la fecondazione in vitro. I futuri mamma e papà chiedevano il riconoscimento della responsabilità professionale "per non aver avuto la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, procreazione medicalmente assistita: nessun risarcimento danni per la bimba nata con la fibrosi cistica

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