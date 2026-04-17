Negli ultimi anni, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo medico è diventato sempre più diffuso, apportando innovazioni in vari settori. Tra queste, la procreazione medicalmente assistita ha visto l’introduzione di strumenti tecnologici che supportano i processi di diagnosi e trattamento. Questa evoluzione ha portato a nuove possibilità per le coppie che desiderano avere un figlio, facilitando alcune fasi del percorso attraverso applicazioni e sistemi di analisi avanzata.

Milano, 17 aprile 2026 - Che l’intelligenza artificiale trovasse una delle sue massime potenzialità in medicina è ormai un dato acclarato. Un’ulteriore conferma viene nell’ utilizzo di AI nel campo della procreazione medicalmente assistita (Pma) dove l'intelligenza artificiale può migliorare in modo significativo la previsione del successo d ei trattamenti offrendo alle coppie valutazioni più accurate e personalizzate. Lo studio dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. È quanto emerso da uno studio multicentrico promosso dalla SIRU e coordinato da Enrico Papaleo dell' IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, presentato al Congresso Nazionale SIRU in corso a Siena.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Procreazione medicalmente assistita, Ai aiuta a diventare mamma. Ecco come e perché

Notizie correlate

Alla ricerca di un bambino che non arriva: iter, costi e criticità della procreazione medicalmente assistitaBasta guardarsi attorno, senza scomodare statistiche ed elencare dati, per notare quanto si sia alzata l'età nella quale le donne ricercano la prima...

Ruggi, via libera all'assunzione di due ginecologhe per il reparto di Procreazione Medicalmente AssistitaVia libera all'assunzione di due ginecologhe al "Ruggi d'Aragona" di Salerno per potenziare il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pma, in Italia il 4,5% dei nati arriva da fecondazione assistita. Al via il congresso SIRU; Nel 2023 il 4,5% dei nati da Pma. E nasce Infoinfertilita.it; Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile; Infertilità, in Italia riguarda il 17,5% delle coppie. Dati in aumento per la PMA e nuove frontiere tra obesità e riproduzione.

Davvero oggi non potrei nascere? Il manifesto sulla procreazione medicalmente assistita davanti ai Musei VaticaniDavvero oggi non potrei nascere?. È la domanda che campeggia sotto al volto di Maria Giulia, 31 anni, in una maxi affissione davanti ai Musei Vaticani e in altri luoghi simbolo di Roma. Maria Giulia ... quotidiano.net

Procreazione medicalmente assistita e crisi. Come si sceglie dove tagliare le spese?Le istituzioni sembrano andare tutte in una direzione: limitare il numero di cicli inutili di Pma, limitando a tre il numero di tentativi per ogni coppia. Ma è vero che dopo tre volte è inutile ... quotidianosanita.it

Crescono i numeri della procreazione medicalmente assistita, con oltre 17mila nati nel 2023. L’età media delle donne resta elevata e l’infertilità si conferma una questione clinica ma anche sociale. Dal Congresso SIRU di Siena emergono nuovi scenari: dal ru x.com

Monia Monni. . Il Centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale della Versilia. Una delle realtà all’interno della nostra sanità pubblica che permette di accompagnare il desiderio di diventare genitori. facebook