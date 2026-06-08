Il Monza ha confermato Paolo Bianco come allenatore per la prossima stagione, mentre il direttore sportivo Nicolas Burdisso si trova vicino all’addio. Entrambi sono stati tra i protagonisti principali della promozione in Serie A, insieme ai calciatori. La decisione sulla permanenza di Bianco è stata ufficializzata, mentre Burdisso si avvicina all’uscita dalla società. La squadra si prepara a ripartire con queste scelte.

Monza, 8 giugno 2026 – Mister Paolo Bianco e il direttore sportivo Nicolas Burdisso: i due uomini, che insieme ai calciatori, sono stati più di tutti i protagonisti della fresca promozione del Monza in Serie A. Ma per la prossima annata solo il tecnico sembra destinato a continuare la propria avventura in Brianza. Mentre il dirigente invece dovrebbe lasciare il club, a sorpresa, per motivi personali. Comunque è bene sottolineare come la società al momento non ha comunicato ancora niente in maniera ufficiale. La conferma del tecnico. Ma per la prosecuzione del rapporto con l’allenatore, il club non è tenuto a rilasciare nessuna ufficialità dato che Bianco è sotto contratto fino al 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Monza, Bianco confermato in panchina. Ma il ds Burdisso è vicino all’addio

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