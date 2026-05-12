Un episodio di tensione tra un avvocato e i rappresentanti del club brianzolo ha attirato l’attenzione. Durante un confronto, il difensore ha rivolto parole offensive all’allenatore e al direttore sportivo, criticandoli duramente. L’ex calciatore, intervenendo sui social, ha espresso commenti duri nei confronti di entrambi, sostenendo che con lui alla guida la squadra avrebbe ottenuto risultati diversi e definendo il direttore sportivo incompetente.

"Dì scarso al tuo allenatore: se allenavo io quella squadra ero primo. Poi non ti parlo del direttore: scarso come giocatore, ma da direttore ancora di più. La finale contro il Monza è il mio sogno". Firmato, Armando Izzo. Così l’ex difensore biancorosso sui social, in un diagolo con un sostenitore brianzolo. I riferimenti, per quanto non citati, chiarissimi: Paolo Bianco e Nicolas Burdisso. Izzo scenderà in campo questa sera, a Catanazaro, per i playoff con l’ Avellino. Ma qualche sassolino nella scarpa evidentemente è rimasto, anche in vista di un match chiave. Il giocatore è stato ceduto nel mercato invernale. Attriti per il rinnovo di contratto con il club biancorosso che sarebbe scaduto a fine stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso: il difensore offende l’allenatore e il ds dei brianzoli. Monza, l’ex Izzo al veleno contro Bianco e Burdisso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Avellino, Izzo contro tutti: liti social coi tifosi avversari. E offende Bianco e Burdisso del MonzaArmando Izzo aveva le idee chiare già a gennaio: “Sono tornato per realizzare un sogno, portare l’Avellino in Serie A”.

Serie B: lunedì i brianzoli in trasferta a Catanzaro. Bianco carica il Monza per lo sprint promozione: "Ora dobbiamo vincerle tutte, è uno stimolo»Quattro ottobre 2025: il Monza, protagonista di un avvio di campionato sotto le aspettative, batte tra le mura amiche il Catanzaro in rimonta al...

Argomenti più discussi: Serie B: Izzo risponde sui social e scalda la piazza per i playoff; Izzo accende la rivalità: stoccate social contro Monza e Burdisso; Serie B: duello tra Frosinone e Monza per la A, incroci pericolosi per la salvezza. Le combinazioni; Calcio Serie B - Pari per 2-2 tra Monza ed Empoli: la promozione per i brianzoli passa dai playoff.

[CdS] L'Inter di Milano Rinnova l'Interesse per il Difensore del Liverpool Giovanni Leoni. reddit