Da gennaio, un calciatore si trova in Irpinia e da subito ha avuto diversi scontri sui social network con tifosi di squadre avversarie. Durante queste conversazioni online, ha rivolto insulti a due membri dello staff di una squadra del Monza. Le discussioni sui social sono continuate nel tempo, coinvolgendo anche altri utenti e creando tensioni pubbliche.

Armando Izzo aveva le idee chiare già a gennaio: “Sono tornato per realizzare un sogno, portare l’Avellino in Serie A”. Il difensore classe ’92 si era presentato così ai tifosi biancoverdi in conferenza stampa. Oggi quel desiderio è ancora vivo. La squadra di Ballardini ha chiuso il campionato all’ottavo posto conquistando l’accesso ai playoff. Un traguardo eccezionale per il club neopromosso, che prima del cambio in panchina di fine febbraio era pericolosamente vicino alla zona playout. Con l’arrivo del tecnico ex Sassuolo è cambiato tutto. Ora Patierno e compagni affronteranno il Catanzaro nel turno preliminare per continuare a sognare. In campo ci sarà anche Izzo, diventato subito leader del gruppo: tra battaglie in campo, battibecchi social e pure gossip.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Avellino, Izzo contro tutti: liti social coi tifosi avversari. E offende Bianco e Burdisso del Monza

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