Un incendio si è sviluppato in una fabbrica a Montemurlo, causando l’ospedalizzazione di tre dipendenti a causa dei fumi inalati. L’incendio ha interessato un tubo di aspirazione, ma le cause dell’innesco non sono ancora chiare. I tre lavoratori sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per le cure. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per determinare le ragioni dell’innesco del rogo.

Cosa ha causato l'innesco del rogo nel tubo di aspirazione?. Come sono stati soccorsi i tre dipendenti colpiti dai fumi?. Quali accertamenti tecnici stanno conducendo le autorità sulla dinamica?. Perché il guasto alla ramosa ha messo in crisi il reparto?.? In Breve Incendio scoppiato lunedì 8 giugno presso la Rifinizione Pantano in via Scarpettini.. Fiamme colpite tubo di aspirazione di una ramosa per guasto tecnico.. Tre dipendenti di 22, 50 e 51 anni trasportati in pronto soccorso.. Autorità in corso di accertamento sulla dinamica del guasto meccanico o elettrico.. Incendio alla Rifinizione Pantano di Montemurlo: fiamme su un macchinario in via Scarpettini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montemurlo, rogo in fabbrica: 3 dipendenti in ospedale per i fumi

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