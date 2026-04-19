Beinasco | scuola chiusa dopo il rogo allerta fumi per l’aria

A Beinasco, la scuola dell’infanzia Aleramo è stata chiusa temporaneamente dopo che si è sviluppato un incendio che ha provocato un’allerta per la presenza di fumi nell’aria. Il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura per la giornata successiva, senza indicare motivazioni diverse dal motivo precauzionale legato alla situazione dell’incendio. Nessun’altra struttura scolastica è stata coinvolta o chiusa in modo preventivo.

Il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha disposto la chiusura precauzionale della scuola dell’infanzia Aleramo per la giornata di domani. La decisione segue un violento incendio che ha colpito una struttura di trasporti nel territorio comunale, spingendo l’amministrazione a privilegiare la massima prudenza per la tutela dei più piccoli. Misure cautelative e monitoraggio ambientale. Nonostante le prime analisi condotte dall’Arpa non abbiano rilevato livelli preoccupanti di sostanze nocive, il Comune ha scelto la via della massima attenzione. Le verifiche effettuate nei punti più sensibili del territorio, con particolare concentrazione attorno agli edifici scolastici e alla casa di riposo, indicano attualmente l’assenza di concentrazioni dannose nell’aria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beinasco: scuola chiusa dopo il rogo, allerta fumi per l’aria Notizie correlate Beinasco, rogo nel polo logistico: evacuati i residenti per il fumoUn violento incendio ha colpito la struttura della Speed Service nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, scatenando l’allarme nell’area... Torre Faro: rogo all’alba, scuola chiusa e indagini in corsoUn rogo ha colpito all’alba la scuola di Torre Faro, costringendo alla chiusura immediata dell’istituto. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Maxi incendio nel Torinese, domani chiusa una scuola dell'infanzia. Maxi incendio nel Torinese, domani chiusa una scuola dell’infanzia(ANSA) – TORINO, 19 APR – Le prime rilevazioni dell’Arpa non indicano uno scenario preoccupante, ma in via precauzionale domani mattina la scuola dell’infanzia Aleramo rimarrà chiusa. Così sui socia ... espansionetv.it Beinasco, incendio alla Speed Trasporti: fiamme sotto controllo, nessun ferito, domani scuola Aleramo chiusaÈ sotto controllo l’incendio divampato questa mattina in un capannone della zona industriale di via Frejus, a Beinasco. ecodelchisone.it