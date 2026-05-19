Livorno allarme Banditella | fumi e carcasse dopo il rogo delle auto

A Livorno si registra una situazione critica a causa di un incendio che ha coinvolto un deposito di automobili, generando fumi tossici e lasciando carcasse di veicoli abbandonate, ancora presenti dopo oltre tre settimane. La vicenda ha sollevato preoccupazioni nei residenti, soprattutto per la vicinanza di una scuola, dove si temono possibili rischi per la salute dei bambini esposti ai vapori. La presenza delle carcasse e dei fumi ha portato le autorità a intervenire, ma ancora non sono stati completati i lavori di bonifica.

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? Domande chiave Cosa rischiano i bambini della scuola vicina per i fumi tossici?. Perché le carcasse delle auto sono ancora abbandonate dopo tre settimane?. Chi deve intervenire per bonificare l'area di via Provenzal?. Come si collega questo rogo al precedente episodio di via Pacinotti?.? In Breve Incendio avvenuto nella notte di giovedì 30 aprile in via Provenzal.. Tre auto distrutte rimangono abbandonate da circa tre settimane.. Pericolo per alunni di infanzia, primaria e secondaria vicino al rogo.. Precedente episodio analogo di danneggiamento auto registrato in via Pacinotti.. I residenti di via Provenzal, nel quartiere Banditella a Livorno, segnalano la persistenza di un odore pungente di plastica bruciata e la presenza di vetri infranti a terra da ormai tre settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, allarme Banditella: fumi e carcasse dopo il rogo delle auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Banditella | "Odore di bruciato e vetri a terra da tre settimane": l'allarme dei residenti dopo il rogo delle autoVetri ancora sparsi a terra e un odore di plastica bruciata, nella cornice di uno scenario non certo invitante. Beinasco: scuola chiusa dopo il rogo, allerta fumi per l’ariaIl sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha disposto la chiusura precauzionale della scuola dell’infanzia Aleramo per la giornata di domani. Livorno, allarme bomba su un traghetto: a bordo 1.000 passeggeri, scatta la maxi-emergenza nel portoÈ stato attivato il sistema regionale di maxiemergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno. Lo annuncia sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando ... ilmessaggero.it Livorno, falso allarme bomba sulla nave. Verifiche concluse: nessun ordignoLivorno, 18 luglio 2025 – Si è trattato di un falso allarme. La conferma è arrivata al termine dell’ultimo controllo effettuato dalle unità cinofile antiesplosivo, che ha dato esito negativo, ... lanazione.it