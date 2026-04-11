A Montemesola si conclude il mandato amministrativo di Ignazio Punzi, che ha dedicato cinque anni alla gestione del paese e al risanamento delle finanze comunali. Nel rispetto della continuità, è stato presentato come candidato il suo successore, Vito Antonio Punzi. La fine di questa gestione segna il passaggio a una nuova fase politica per il comune.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola chiude un ciclo amministrativo e ne apre un altro nel segno della continuità. Nel corso di una partecipata conferenza stampa, il sindaco uscente Ignazio Punzi ha tracciato il bilancio dei cinque anni di mandato, annunciando ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime elezioni di maggio. A raccogliere il testimone sarà suo fratello, Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per due mandati consecutivi. “Arrivare a un incontro come questo è sempre un momento di emozione”, ha esordito Ignazio Punzi, ripercorrendo un quinquennio definito “intenso e impegnativo”. Al centro del suo intervento, il valore della squadra e delle relazioni costruite sul territorio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, Ignazio Punzi chiude il mandato: “Cinque anni di lavoro e risanamento”. Candidato Vito Antonio Punzi

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