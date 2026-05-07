Si insedia il nuovo Consiglio provinciale | è la consiliatura con la più alta concentrazione di donne

È iniziata la nuova consiliatura del Consiglio provinciale, caratterizzata da una presenza femminile senza precedenti. La memoria storica di un ex membro della tecnostruttura di Palazzo Dogana ha confermato che questa è la tornata con il più alto numero di donne elette. Questa novità si riflette nel numero di rappresentanti femminili rispetto alle precedenti legislature. La composizione del Consiglio si distingue per questa particolare concentrazione di donne.

Non si erano mai viste tante donne in Consiglio provinciale. La memoria storica della tecnostruttura di Palazzo Dogana, Michele Tenace, conferma il colpo d’occhio: è la consiliatura con la più alta concentrazione di elette. Il nuovo corso inizia sotto una buona stella.Tutti presenti alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Si insedia il Consiglio Provinciale: i temi caldi di BuonopaneTempo di lettura: 2 minutiA circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio della Provincia di Avellino. Ordine dei Commercialisti di Salerno, si insedia il nuovo ConsiglioSi è insediato ufficialmente mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fondo Espero: si insedia l’Assemblea dei Delegati ed elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione; Consiglio comunale del 27 aprile 2026; Provincia, il nuovo Consiglio si insedia a Palazzo Magno; S’insedia il nuovo Consiglio di Disciplina: il faro è il Codice Deontologico. Campobasso, si insedia il nuovo Consiglio Provinciale: collaborazione e responsabilità al centro del mandatoCAMPOBASSO - Si è insediato questa mattina, mercoledì 29 aprile 2026, nella Sala Consiliare Antonio Carlone di Palazzo Magno, il nuovo ... molisenetwork.net Fondo Espero: si insedia l’Assemblea dei Delegati ed elegge il nuovo Consiglio di AmministrazionePresidente e Vicepresidente saranno nominati nelle prossime settimane, completando l’assetto dei vertici del Fondo ... flcgil.it Ispra, esclusa mozione sulla nuova palestra dal Consiglio comunale. Segnalazione di ISPiRA al prefetto. - facebook.com facebook #DanielaFumarola interviene a conclusione dei lavori del Consiglio Generale della Fisascat, ringraziando la Federazione e sottolineando l’importanza della coesione della squadra guidata da Vincenzo dell’Orefice, che oggi ha visto l’elezione di nuovi compo x.com