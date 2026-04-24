Monteiasi convocato il Consiglio comunale | tre punti all’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Monteiasi si riunirà in seduta ordinaria il 28 aprile alle 9:30. La riunione si terrà in una sessione pubblica e prevede l’approvazione di tre punti all’ordine del giorno. La convocazione è stata ufficialmente comunicata ai consiglieri e si svolgerà presso la sede comunale. La seduta rappresenta un momento di confronto tra i membri dell’ente su questioni amministrative e di gestione locale.

Tarantini Time Quotidiano Il Consiglio comunale di Monteiasi è stato convocato in seduta ordinaria e pubblica per il 28 aprile alle ore 09:30. L’incontro si terrà nell’aula consiliare “C. Caretta”. Nel corso della seduta saranno affrontati tre punti principali all’ordine del giorno: il regolamento comunale relativo agli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico, con modifiche e integrazioni; la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 con relativa ratifica di deliberazione di giunta; e l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025. Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono disponibili presso la segreteria comunale e consultabili dai consiglieri durante gli orari d’ufficio previsti dal regolamento vigente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Monteiasi, convocato il Consiglio comunale: tre punti all’ordine del giorno Notizie correlate Consiglio comunale, si torna in aula: 6 i punti all'ordine del giornoLa seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio...