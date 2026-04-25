Pontecagnano convocato il consiglio comunale | 15 punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano si riunirà giovedì 30 aprile alle 15:00 nella Sala Consiliare del Tabacchificio Centola. All’ordine del giorno sono presenti quindici punti, tra cui deliberazioni su questioni amministrative e urbanistiche. La seduta si svolgerà in modalità ordinaria e coinvolgerà i consiglieri comunali per discutere le pratiche in agenda.

Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano è convocato in adunanza ordinaria per giovedì 30 aprile alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Tabacchificio Centola. All’ordine del giorno quindici punti, tra i quali spiccano per rilevanza pubblica le modifiche al regolamento sulla tassa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Monteiasi, convocato il Consiglio comunale: tre punti all’ordine del giornoTarantini Time QuotidianoIl Consiglio comunale di Monteiasi è stato convocato in seduta ordinaria e pubblica per il 28 aprile alle ore 09:30. Consiglio comunale, si torna in aula: 6 i punti all'ordine del giornoLa seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio...