Monte dei Paschi tra Bpm e Intesa | il rischio poca concorrenza e l’urgenza di un mercato unico europeo dei capitali

Domenica 7 giugno è ripartito in modo abbastanza violento il risiko bancario. Alcune affermazioni di Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa, e di Luigi Lovaglio, amministratore delegato prima licenziato e poi confermato di MPS con la nuova sorprendente vittoria in assemblea della lista che lo sosteneva, e una pagina firmata dal direttore del Sole 24 ore di domenica appunto, avevano fatto presagire che le acque erano agitate. È giusto seguire la vicenda per varie ragioni. La prima riguarda MPS che essendo stata salvata con qualche decina di miliardi di noi contribuenti è un po’ nostra e vorremmo capire che fine farà. La seconda... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Nuova emissione di Banco BPM - Certificati con 18 premi fissi e cedola doppia in caso di autocall

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