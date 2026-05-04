Mercato unico dei capitali | meno frammentazione servono più investimenti

L’Unione Europea ha rilanciato il progetto di creare un mercato unico dei capitali, dopo diversi tentativi e interventi che non hanno portato ai risultati sperati. L’obiettivo è ridurre la frammentazione del settore finanziario tra i paesi membri e facilitare investimenti più efficienti. Si cerca di mettere in collegamento più stretto le risorse di risparmio degli europei con le opportunità di investimento, con l’intento di favorire una crescita più stabile e sostenibile nel continente.

L’EUROPA ci riprova. Dopo anni di annunci, mezze riforme e cantieri aperti a metà, il progetto di un mercato unico dei capitali torna al centro dell’agenda con un obiettivo ambizioso: trasformare il risparmio degli europei in un vero motore di crescita. È questo il senso della nuova stagione regolamentare che sarà al centro del prossimo Salone del Risparmio, dove il tema dell’ integrazione finanziaria promette di uscire finalmente dalla teoria per entrare nella pratica. Tra i percorsi tematici della manifestazione, la regolamentazione occupa infatti uno spazio di primo piano, con la conferenza "Prove di integrazione: nuove regole europee per il risparmio gestito ", in programma il 6 maggio dalle 15.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato unico dei capitali: meno frammentazione, servono più investimenti Notizie correlate Francia e Germania: il mercato unico dei capitaliGermania e Francia guidano una svolta storica verso un mercato dei capitali europeo unito, superando le vecchie divisioni nazionali. La svolta di Berlino e Parigi. "Via al mercato dei capitali"Dopo aver sempre affermato la necessità della loro indipendenza economica, con l’obiettivo di separarsi dalle famose nazioni Piigs (Portogallo,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercato unico dei capitali: meno frammentazione, servono più investimenti; Commercialisti: decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente; Riforma del TUF e Legge Capitali: le novità del d.lgs. n. 47/2026 - EC News - Area legale; Troppi fondi e veicoli: così il risparmio diventa un labirinto. E i capitali non vanno all'economia. Il decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente dei commercialistiAnalizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali nel Testo unico delle dispos ... finanzaefisco.com Legge Capitali: l’approfondimento del CNDCEC sul decreto di attuazioneIl decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile ... ipsoa.it Domenica 3 Maggio | UNICO il mercato del fatto a mano TORNA a Costozza (VI) - facebook.com facebook Nelle Commissioni ECON e SEDEC del Comitato europeo delle Regioni. In ECON abbiamo lavorato su temi strategici: competitività e mercato unico resilienza industriale, sicurezza e difesa digitale, cybersecurity e governance dell’AI x.com