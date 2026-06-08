Nel 2023 si sono registrati più interventi di soccorso in montagna rispetto all'anno precedente, in particolare nelle zone frequentate da turisti outdoor. La maggior parte degli interventi deriva da piccoli errori commessi durante le escursioni, come perdita di orientamento o scivolate. Le autorità locali stanno promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per ridurre il numero di interventi di emergenza.

Quali piccoli errori quotidiani causano la maggior parte dei soccorsi alpini? Come influisce l'aumento del turismo outdoor sui servizi di emergenza veneti? Perché le zecche e le calzature errate sono rischi reali in montagna? Dove si terranno i prossimi incontri per imparare la prevenzione in quota??? In Breve Soccorso alpino Veneto: 1.199 interventi per 1.354 persone nel corso del 2025 Incontro informativo a Bardolino il 9 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa della Discipl . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna, soccorsi in aumento: Bardolino punta sulla prevenzione

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