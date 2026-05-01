Bilancio positivo e servizi in aumento Solori cresce e punta sulla continuità

Il comitato di controllo di Solori, la società di riscossione che gestisce i servizi per diversi Comuni, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025. Inoltre, è stato ufficializzato il nome del nuovo amministratore unico. La società ha registrato un bilancio positivo e un aumento dei servizi offerti rispetto al passato. Si tratta di un passaggio importante per la continuità delle attività e l’andamento finanziario dell’azienda.

Il comitato di controllo di Solori, la società locale di riscossione che riunisce i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Grezzana, Pescantina, Valeggio sul Mincio, Cortina d’Ampezzo, Arcole e Cerea, ha approvato il bilancio 2025 e indicato il nome del futuro amministratore unico. L’assemblea.🔗 Leggi su Veronasera.it

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