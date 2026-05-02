Lo scorso giovedì 30 aprile si è tenuto a Castelfranco Piandiscò un evento dedicato ai Cantieri del Gioco, iniziativa promossa nella regione del Valdarno. La giornata ha previsto una restituzione pubblica delle attività svolte, coinvolgendo le autorità e i partecipanti. L’obiettivo principale è stato illustrare le azioni di prevenzione messe in atto nel settore, con un focus particolare sulle strategie adottate e i risultati raggiunti finora.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Giovedì 30 aprile l’evento di restituzione a Castelfranco Piandiscò. L’occasione per fare un bilancio di quanto realizzato durante la prima edizione del progetto “I cantieri del Gioco”, che si è tenuta nel 2025, ma soprattutto un momento per incontrare la cittadinanza e parlare di giovani, rischi e prevenzione della ludopatia. Sono stati questi i temi che hanno animato, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, l’incontro che si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Castelfranco Piandiscò. Dopo i saluti dell’Assessora alle Politiche educative, sociali e sanitarie del Comune di Castelfranco Piandiscò Orietta Gagliardi e della Direttrice della Zona distretto del Valdarno Elena Rebora, sono state illustrate le principali azioni del progetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Cantieri del Gioco: il Valdarno punta sulla prevenzione

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