Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Monreale mentre estorcevano 350 euro per un debito di droga. Uno dei fermati ha 18 anni ed è già noto alle forze dell’ordine; al momento dell’arresto si trovava in libertà, ma con obbligo di presentazione alla polizia. L’operazione rientra in un servizio mirato a combattere reati predatori nel territorio.

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Monreale in un mirato servizio condotto con l’obiettivo di contrastare i reati di natura predatoria nel territorio hanno arrestato in flagranza un 18 già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e un 20enne, per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. La riuscita di questa attività sottolinea il costante impegno dell’Istituzione nel presidio del territorio e nella tutela dei cittadini contro ogni forma di prevaricazione criminale 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, estorcevano 350 euro per un debito di droga: due giovani in manette

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