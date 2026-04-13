Stop corse AMAT a Monreale il Comune | Nessun debito siamo creditori per oltre un milione di euro

Il Comune di Monreale ha annunciato di non avere debiti nei confronti di AMAT, affermando di essere invece creditore per più di un milione di euro. La questione riguarda il blocco delle corse dell’azienda di trasporto pubblico, con una disputa tra AMAT e AST su chi abbia la responsabilità della gestione e delle eventuali responsabilità finanziarie. La situazione ha portato a sospensioni nelle corse, mentre le parti coinvolte continuano a discutere sulla questione.

A differenza di quanto erroneamente ipotizzato in alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’Amministrazione vanta attualmente un credito certificato superiore al milione di euro nei confronti di AMAT S.p.A. «Non esiste alcun problema di natura economica da parte del nostro Comune» sottolinea il Sindaco. «I conti sono solidi e i rapporti economici regolari; è semmai l’Azienda a dover rispondere delle pendenze verso l’Ente.» Il blocco del servizio deriva esclusivamente da una complessa interpretazione normativa legata a una circolare regionale sulla gestione del trasporto pubblico extraurbano. Tale competenza, per legge esclusiva della Regione Siciliana, spetterebbe ad AST, a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate ad AMAT dall’Assessorato Regionale ai Trasporti.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Stop corse AMAT a Monreale, il Comune: «Nessun debito, siamo creditori per oltre un milione di euro» Fornitori pagati puntualmente e debito commerciale a posto: nessun obbligo di accantonamento per il ComuneL'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli: «Il Comune di Piacenza è un ente virtuoso, capace di onorare i propri impegni nei confronti del tessuto... "Estate nido" e laboratori pomeridiani negli asili: Comune di Verona investe oltre mezzo milione di euroIl Comune di Verona ha deciso di investire 573mila euro nell’ampliamento dei servizi “zerosei” per il prossimo anno scolastico 2026-2027, rafforzando...