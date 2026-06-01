Dal 4 al 7 giugno, il Foro Italico di Roma diventa il centro degli interessi degli appassionati del taekwondo: nella splendida cornice di uno centri sportivi più prestigiosi, infatti, è in programma il World Taekwondo Grand Prix, che per la prima volta viene affiancato dal World Para Taekwondo Grand Prix. A sfidarsi saranno i migliori atleti dell'élite mondiale di questo nobile sport e tra questi, tra gli italiani, c’è anche Vito Dell’Aquila, olimpionico e oro a Tokyo 2020, classe 2000 che punta alla vittoria della medaglia d’oro. “Dal 2019 vivo a Roma. Inizialmente è stato un po' difficile allontanarmi, rinunciare ai miei affetti, ma ora mi sento a tutti gli effetti un cittadino romano, per questo ci tengo particolarmente al Gran Prix”, ha dichiarato in una videointervista affidata al quotidiano Il Tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Al Foro Italico il World Taekwondo Grand Prix: sul tatami le élite mondiali in vista di Los Angeles 2028

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