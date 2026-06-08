Negli Stati Uniti si registra un aumento dei fulmini che ha portato all’attivazione di allarmi e restrizioni durante le preparazioni per i Mondiali 2026. Le autorità monitorano le condizioni meteorologiche, considerando possibili interruzioni alle partite previste. Le previsioni indicano un rischio elevato di temporali e scariche elettriche nel periodo delle gare, con possibili conseguenze sul programma e sulla sicurezza degli eventi. Finora non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali al calendario.

Mancano pochi giorni al via dei Mondiali 2026, ma negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per un fattore che potrebbe incidere pesantemente sullo svolgimento delle partite: il maltempo. In particolare, a preoccupare gli organizzatori è il rischio legato ai fulmini, una problematica già emersa durante il Mondiale per Club disputato lo scorso anno e che ora torna d’attualità in vista della più importante competizione calcistica del pianeta. La Coppa del Mondo prenderà il via l’11 giugno e sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, ma proprio negli impianti statunitensi potrebbero verificarsi ritardi e sospensioni a causa delle severe norme di sicurezza previste in caso di attività elettrica nelle vicinanze degli stadi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Mondiali nel caos. Negli Usa scatta l’allarme fulmini: partite a rischio stop

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Test antidroga low cost: negli Usa scatta l’allarme sui troppi falsi positiviNegli Stati Uniti si solleva preoccupazione per i test antidroga a basso costo, che producono un alto numero di falsi positivi.

Iran ai Mondiali, la decisione della Fifa: allenamenti in Messico, squadra negli Usa a Los Angeles solo per le partiteLa FIFA ha deciso che la squadra iraniana svolgerà gli allenamenti in Messico, mentre negli Stati Uniti sarà presente solo per le partite a Los...

Temi più discussi: Svizzera-Giordania nel caos: l'arbitro fischia la fine sotto al diluvio, ma mancavano 2'. Dopo le interviste, si rigioca; Caos visti ai Mondiali: l'Iran denuncia un trattamento discriminatorio da parte degli USA; Mondiali in Usa, torna l'incubo allerta fulmini: Arabia Saudita-Portorico sospesa per quasi 2 ore; Mondiali 2026 negli Usa dai mancati visti ai giocatori dell'Iran allo stop ai tifosi del Congo per l'Ebola.

Mentre il Milan è nel pieno del caos tra allenatore, dirigenza, Rangnick, Glasner, Allegri e rivoluzione societaria... Zlatan è già negli USA per i Mondiali a fare pubblicità Nike: Listen to Zlatan, something big is coming. Qualcuno avvisi Ibra che a Mila x.com

Mondiali, allarme fulmini negli Usa: partite a rischio sospensioneAllarme fulmini negli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026. A pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata, che inizierà il prossimo 11 giugno e che coinvolgerà anche Canada e Messico, in America ... adnkronos.com

Iran, caos Mondiale: negato il visto al presidente federale e a parte della delegazioneSolo ai giocatori e ad alcuni membri dello staff è stato concesso l’ok per entrare negli Stati Uniti e disputare le partite del girone. Da Teheran accusano: È discriminazione ... msn.com