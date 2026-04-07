Test antidroga low cost | negli Usa scatta l’allarme sui troppi falsi positivi

Negli Stati Uniti si solleva preoccupazione per i test antidroga a basso costo, che producono un alto numero di falsi positivi. Recenti casi hanno evidenziato risultati inattesi, come escrementi di piccione risultati positivi alla cocaina e residui di una bambina di due anni contenenti metanfetamina o ecstasy. Questi episodi mettono in discussione l’affidabilità di tali test e sollevano dubbi sulla loro applicazione diffusa.

Escrementi di piccione positivi alla cocaina e ceneri di una bambina di due anni che contenevano metanfetamina o ecstasy. I test antidroga istantanei low cost stanno causando diversi problemi negli Stati Uniti perché – come denunciano alcuni ricercatori dell’Università della Pennsylvania – la frequenza di falsi positivi è troppo alta. I risultati dello studio. Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania e riportato su CNN cita dati molto allarmanti e ben diversi da quelli diffusi dai produttori degli stessi test rapidi: se per questi ultimi infatti il margine di errore, ovvero i casi di falsa positività (o negatività), si aggirerebbe intorno al 4%, secondo gli studiosi le percentuali reali si posizionerebbero in una forchetta tra 15% e il 38 per cento. 🔗 Leggi su Open.online

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