Iran ai Mondiali la decisione della Fifa | allenamenti in Messico squadra negli Usa a Los Angeles solo per le partite

Notizia in breve

La FIFA ha deciso che la squadra iraniana svolgerà gli allenamenti in Messico, mentre negli Stati Uniti sarà presente solo per le partite a Los Angeles. I visti necessari per entrare negli Stati Uniti, garantiti dalla FIFA durante l’ultimo incontro prima della partenza per Antalya, non sono stati concessi a tutti i membri della delegazione. La squadra si trova attualmente in Turchia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla possibilità di accedere negli Stati Uniti.