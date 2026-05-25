Iran ai Mondiali la decisione della Fifa | allenamenti in Messico squadra negli Usa a Los Angeles solo per le partite
La FIFA ha deciso che la squadra iraniana svolgerà gli allenamenti in Messico, mentre negli Stati Uniti sarà presente solo per le partite a Los Angeles. I visti necessari per entrare negli Stati Uniti, garantiti dalla FIFA durante l’ultimo incontro prima della partenza per Antalya, non sono stati concessi a tutti i membri della delegazione. La squadra si trova attualmente in Turchia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla possibilità di accedere negli Stati Uniti.
I visti per entrare negli Stati Uniti che la FIFA aveva garantito all’Iran nel corso dell’ultimo incontro prima della partenza per il ritiro di Antalya, in Turchia, non sono stati concessi a tutti i membri della delegazione. Di fronte a questa situazione, il presidente federale Mehdi Taj ha ufficial. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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