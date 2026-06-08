Mondiali | allerta serpenti e meteo avverso nei ritiri delle Nazionali

Durante i ritiri per i Mondiali, le squadre di Svizzera e Norvegia affrontano la presenza di serpenti velenosi nei rispettivi siti di allenamento. Le nazionali stanno adottando misure di sicurezza per evitare incontri con gli animali, mentre le condizioni meteorologiche avverse, come piogge intense, hanno reso alcuni campi impraticabili in Messico. La gestione delle aree di allenamento si concentra su interventi di bonifica e monitoraggio continuo.

Quali specie di serpenti minacciano i ritiri di Svizzera e Norvegia? Come stanno gestendo i Samurai Blu i campi impraticabili in Messico? Quali regole di sicurezza devono seguire gli atleti per evitare morsi? Perché le federazioni hanno dovuto cambiare sede agli allenamenti giapponesi??? In Breve Protocollo svizzero: spostamenti tra San Diego e hotel Fairmont solo tramite autobus. Norvegia a Greensboro affronta rischio morsi da serpenti Copperhead in Carolina del Nord. Giappone . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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