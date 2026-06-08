Durante il ritiro in California, la nazionale svizzera si allena vicino a un'area segnalata come “Snake Area”, un'area frequentata da serpenti. La presenza di rettili rappresenta un rischio per i giocatori, che sono stati avvisati di non provocare gli animali. La situazione ha sollevato preoccupazioni anche per le altre squadre coinvolte nel torneo, come la Norvegia, che si trovano nelle stesse zone di preparazione. La mappa del ritiro evidenzia chiaramente l’area pericolosa.

“ Snake area “. È la scritta che compare nella mappa del ritiro della Svizzera a San Diego, dove la nazionale rossocrociata sta preparando i Mondiali in programma dall’11 giugno. A renderlo noto è stata l’Associazione svizzera di football (ASF), che sui social ha pubblicato una panoramica del centro sportivo indicando campi di allenamento, spogliatoi, palestra e una zona espressamente segnalata come off limits a causa della presenza di serpenti a sonagli. Il messaggio che accompagna il post è breve ma eloquente: “ Attenzione ai serpenti “, con due emoji che raffigurano proprio un serpente e degli occhi spalancati. La contea di San Diego, infatti, è considerata una delle zone statunitensi con la maggiore varietà di rattlesnake, che popolano colline, canyon e aree di vegetazione vicine anche a impianti sportivi e centri abitati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, allarme serpenti nei ritiri: la Svizzera si allena accanto alla “Snake Area”, pericoli anche per la Norvegia. “Non provocateli”

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Si parla di: Snake area: il ritiro della Svizzera a San Diego è infestato dai serpenti a sonagli?.

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