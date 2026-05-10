A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il trekking a Pietra Pertusa previsto per questa settimana è stato posticipato al 17 maggio. L'escursione sarà guidata da un gruppo di archeologi che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso. Le nuove condizioni climatiche influenzeranno l’esperienza, rendendo il trekking diverso rispetto alla data originaria. La modifica della data permette di svolgere l’attività in condizioni più favorevoli.

? Domande chiave Chi sono gli archeologi che guideranno il gruppo il 17 maggio?. Come cambierà l'esperienza del trekking con le nuove condizioni meteo?. Dove si ritroveranno esattamente i partecipanti per il nuovo appuntamento?. Perché la sicurezza dei camminatori ha imposto il rinvio dell'escursione?.? In Breve Ritrovo ore 10 presso il pratone davanti alla fontana sulle Pizzorne.. Guida archeologica affidata a Luca Paolucci e Susanna Bianchini.. Iscrizioni aperte tramite sito web Altopiani Officina Futura o pagina Facebook.. Percorso dolce con pranzo al sacco per bambini e adulti.. Il trekking verso il sito archeologico di Pietra Pertusa è stato rimandato a domenica 17 maggio perché le previsioni meteo indicano piogge e temporali sulla zona delle Pizzorne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo avverso: trekking a Pietra Pertusa rimandato al 17 maggio

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