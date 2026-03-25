Ucraina-Svezia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026

Alle 20.45 di questa sera, allo stadio di Valencia, si disputa la partita tra Ucraina e Svezia valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro e sarà possibile seguire la sfida anche tramite streaming gratuito. La gara rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le nazionali, senza margine di errore.

Valencia, 26 marzo (ore 20.45), l’aria è elettrica, lo stadio pronto a vibrare. Ucraina e Svezia si preparano a una sfida che profuma di storia: una semifinale dei playof dove non ci sono seconde possibilità, solo chi vince continua a sognare i Mondiali. Ucraina: il cuore oltre l’ostacolo Dopo quasi vent’anni di assenza dalla fase. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Azerbaigian-Ucraina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. Polonia-Albania, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il playoff per accedere al Mondiale sarà quasi impossibile per la Svezia . Ancor più che per avversarie come Ucraina e per una tra Polonia e Albania, lo sarà perché il livello di questa Nazionale non è all'altezza dell'impegno in questo preciso momento stori - facebook.com facebook

Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com