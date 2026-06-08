Mondiali 2026 numeri e curiosità dell’edizione ‘over size’

Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti, rispetto alle 32 delle edizioni precedenti. La competizione si svolgerà in tre paesi, con 16 città coinvolte e 16 stadi. Per la prima volta, ci saranno 16 partite in più rispetto alle edizioni precedenti, portando a un totale di 104 incontri. L’evento durerà circa un mese, dal 11 giugno al 19 luglio, con partite che si terranno in diverse zone geografiche.

Mai così ‘over size’. Il Mondiale 2026 che si accenderà giovedì 11 giugno tra venti di guerra, tensioni e una task force sul fronte sicurezza che prevede persino l’intervento di cani robot, ha già battuto una serie di record e altri ne cadranno nel corso di un torneo che per la prima volta sarà ospitato da tre Paesi (Usa, Messico e Canada). Squadre e partite. L’allargamento ‘monstre’ a 48 squadre (non più 32), ma senza l’Italia, inevitabilmente ha ‘moltiplicato’ la quantità di partite ( 104 rispetto a 64 del vecchio formato) dislocate in 16 stadi (11 in Usa, tre in Messico e due in Canada ) e di conseguenza fatto lievitare il numero dei giocatori partecipanti: sono 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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