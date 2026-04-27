Il Salone del Mobile 2026 e il Fuorisalone si sono appena conclusi, lasciando dietro di sé numeri in crescita rispetto all’edizione precedente e numerosi eventi che hanno attirato visitatori da tutto il mondo. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, coinvolgendo espositori e designer di vari paesi. Durante le giornate, sono stati registrati dati di affluenza e di esposizione che confermano l’interesse crescente per il settore del design.

Il Salone del Mobile 2026 e il Fuorisalone hanno da pochi giorni chiuso il sipario, registrando un bilancio positivo. Si parla di numeri da record per questa Design Week, con una crescita non solo di affluenza, ma anche un aumento dell’indotto economico totale. Da anni il capoluogo milanese ci dimostra che la macchina organizzativa dietro la Settimana del Design funziona a dovere. Ma in questo settore c’è sempre una grande prudenza nel cantare vittoria, quantomeno prima di avere sotto mano i dati reali. Dal 2019, un anno d’oro per gli eventi meneghini legati a design e architettura, ad oggi, i ritmi sono cambiati. Il 2020 ha infatti segnato un blocco delle attività, con il post pandemia che ha portato qualche strascico nelle edizioni successive.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Salone e Fuorisalone 2026, un bilancio positivo per il design: numeri e curiosità

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