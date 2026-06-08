Tutte le partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse dalla Rai, che ha acquisito i diritti di trasmissione per l’evento. Si tratta del torneo più grande di sempre, con un numero di squadre partecipanti aumentato rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si svolgerà in tre nazioni, con un calendario che si estenderà su diverse città e stadi. La fase di preparazione è ormai conclusa e l’inizio del torneo è imminente.

L’attesa è finita. Dopo anni di preparazione, investimenti e aspettative, il conto alla rovescia per i Campionati del Mondo di calcio 2026 è ormai agli sgoccioli. Quella che prenderà il via l’11 giugno e si concluderà il 19 luglio non sarà una semplice edizione della Coppa del Mondo, ma un evento destinato a cambiare per sempre la storia del calcio internazionale. Per la prima volta il torneo verrà organizzato da tre nazioni diverse: Stati Uniti, Messico e Canada. Una scelta che testimonia la volontà della FIFA di trasformare il Mondiale in uno spettacolo ancora più globale, capace di coinvolgere milioni di tifosi distribuiti su un territorio immenso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Mondiali 2026, il calcio entra in una nuova era: tutte le partite trasmesse dalla Rai e il torneo più grande di sempre

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Mondiali 2026: il calcio non è più per tutti

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Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su RaiIl Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre, con 48 nazionali partecipanti e partite in tre paesi.

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