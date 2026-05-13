I Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio, subito dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Le nazionali più quotate sono il Canada e gli Stati Uniti, considerate le favorite per questa edizione. Dopo di loro, le squadre del Nord Europa sono tra le più competitive. La competizione internazionale si avvicina, portando con sé l’attesa di partite molto combattute.

L’inizio dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio sta per arrivare a grandi passi. Dal 15 al 31 maggio infatti, in Svizzera, si giocherà la rassegna iridata di quest’anno, che fa seguito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In quel caso a vincere furono, al termine di una finale clamorosa, gli States riuscendo a piegare – con merito e fortuna – un Canada che si dovette accontentare dell’argento nella “Finale dei Sogni”. Da dove si riparte? Tutti i roster delle “Big” subiranno variazioni (o quasi), anche perché l’evento iridato si gioca in contemporanea con i playoff NHL e diversi giocatori rimarranno nelle franchigie a completare il campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali hockey ghiaccio 2026: le favorite. Canada e USA davanti a tutti, poi il Nord Europa

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