L'edizione 2026 dei Mondiali sarà la più grande di sempre, con un numero di squadre partecipanti e un formato ampliato. Tra le nazionali considerate più competitive, Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia sono spesso indicate come le favorite per il titolo. Queste squadre hanno ottenuto risultati recenti di rilievo e si presentano con rose competitive e giovani talenti emergenti. La competizione si svolgerà in Nord America, coinvolgendo più di 48 team.

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© Calcionews24.com - Mondiali 2026, le favorite per il titolo: Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia davanti a tutte?

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