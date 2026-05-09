Ricercato da tre anni per omicidio e possesso illegale di armi latitante arrestato a Moncalieri
La polizia di Stato di Moncalieri ha arrestato un uomo che era ricercato da tre anni per omicidio e possesso illegale di armi. Dopo settimane di indagini e approfondimenti, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo nella città piemontese. La cattura si inserisce in un'operazione portata avanti con attenzione, che ha coinvolto anche le autorità albanesi. L'uomo si trovava in Italia senza permesso e ora è stato trasferito in carcere.
A Moncalieri la polizia di Stato, dopo prolungate ricerche e approfondimenti info-investigativi, ha rintracciato e fermato un latitante ricercato da tre anni dalle autorità albanesi. L'uomo risultava gravato da un provvedimento di custodia cautelare per il concorso nel reato di omicidio e da un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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