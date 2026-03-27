Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Fossato di Vico per aver preso parte a un furto d'auto. Si tratta di un uomo di 28 anni e di una donna di 25, residenti rispettivamente nelle province di Padova e Ravenna. La denuncia è arrivata dopo aver scoperto che uno dei soggetti aveva segnalato il furto, pur essendo coinvolto come complice dei ladri.

Denuncia il furto dell'auto, ma era complice dei ladri. I carabinieri di Fossato di Vico hanno denunciato due persone, un 28enne e una 25enne residenti nelle province di Padova e Ravenna. L'uomo è stato denunciato per furto in abitazione e la donna per simulazione di reato e favoreggiamento personale. Da quanto ricostruito dai militari i fatti risalgono alla sera del 10 novembre scorso, quando al 112 erano pervenute alcune segnalazioni di furti in abitazione a Gubbio. La compagnia aveva diramato l’allerta alle varie pattuglie presenti sul territorio, consentendo di intercettare un’autovettura sospetta. Ne era seguito un breve inseguimento, al termine del quale gli occupanti avevano abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi e facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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