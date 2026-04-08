A Montecarlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i loro match di debutto nel Masters 1000, conquistando facilmente la qualificazione agli ottavi di finale in programma giovedì 9 aprile. La partita di Cobolli ha invece suscitato sorpresa e sconcerto tra gli spettatori, mentre i due favoriti hanno dimostrato di essere in buona forma fin dalla prima giornata. La competizione prosegue con attesa per le sfide successive.

Buona la prima al Masters 1000 di Montecarlo 2026 per i grandi favoriti della vigilia Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che hanno battuto agevolmente i rispettivi avversari accedendo agli ottavi di finale in programma nella giornata di giovedì 9 aprile. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Si arriva qui a Montecarlo dopo 7-8 mesi di cemento per alcuni, perché Sinner e Alcaraz non giocavano una partita sulla terra dalla finale del Roland Garros 2025. È tutto un po’ da assestare, ma sicuramente non è Baez con il suo peso e non è Humbert col suo tennis a poter scalfire o mettere in difficoltà due come questi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Sinner e Alcaraz hanno lo status per fare una richiesta. Su Cobolli mix di sconcerto e stupore”

Monaco: “Alcaraz e Sinner forse hanno una capacità diversa nel non arrendersi. Si rischia un equivoco”Si è chiuso l’Australian Open 2026 e, dopo i due successi consecutivi di Jannik Sinner, a Melbourne è stato Carlos Alcaraz a trionfare superando...

Monaco avvisa Sinner: “Fonseca un predestinato. Non scommetterei mai su Bublik 3 su 5 contro Alcaraz”Dopo tante esibizioni e format sperimentali si avvicina sempre di più l’appuntamento con il primo Grande Slam della stagione: gli Australian Open...

Temi più discussi: Monte-Carlo, sorteggiato il tabellone: tante insidie dal lato di Sinner, più fortunato Alcaraz; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Si riapre la questione numero 1 in classifica: Alcaraz difende, Sinner pronto al sorpasso già a Monte Carlo; Sinner punta al sorpasso su Alcaraz | La nuova classifica Atp.

Monaco: Sinner e Alcaraz hanno lo status per fare una richiesta. Su Cobolli mix di sconcerto e stuporeBuona la prima al Masters 1000 di Montecarlo 2026 per i grandi favoriti della vigilia Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che hanno battuto agevolmente i ... oasport.it

Puppo: Sappiamo che Sinner fa la comunicazione un po’ in questa maniera. Non capisco Alcaraz asetticoJannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno superato in scioltezza il loro match d'esordio al Masters 1000 di Montecarlo 2026, sconfiggendo rispettivamente il ... oasport.it

Parc Guell, Barcellona, 6 aprile 26. Monaco - facebook.com facebook

Real Madrid-Bayern Monaco, Upamecano calcia malissimo davanti alla porta. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com