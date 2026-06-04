Nella discussione di TennisMania, si è evidenziato che Cobolli si distingue per aver aumentato il livello nei momenti cruciali, mostrando qualità da fuoriclasse. Zverev, invece, risulta in vantaggio rispetto agli altri semifinalisti. La puntata ha analizzato anche il rendimento dei tennisti italiani nel torneo di Roland Garros 2026. Non sono state fornite altre informazioni sui match o sui risultati specifici.

Nella nuova puntata di TennisMania si è continuato a parlare dell’incredibile Roland Garros 2026 dei tennisti italiani. Flavio Cobolli ha infatti raggiunto a Parigi la prima semifinale Slam della sua carriera e l’Italia avrà per la seconda volta consecutiva un suo portacolori nell’ultimo atto. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, Guido Monaco ha analizzato la vittoria del romano contro Aliassime e le possibilità del tabellone. Sul match di Cobolli: “ Nel primo set non si poteva giocare a tennis. C’era una tormenta. Avevo la speranza che si rompesse di più il gioco di Aliassime rispetto a quello di Cobolli. Invece Flavio è partito timoroso e l’ha gestita meglio Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Cobolli alza il livello nei punti importanti da fuoriclasse. Zverev ha un vantaggio sugli altri semifinalisti”

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