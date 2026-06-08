Le nuove vetture V6 del 2026 mostrano un aumento delle prestazioni sui circuiti, sfidando le capacità fisiche delle auto. Durante le qualifiche, sia Alonso che Norris hanno segnalato problemi tecnici, senza specificare dettagli. Le monoposto, più leggere e potenti, spingono i limiti di affidabilità e maneggevolezza. La sfida principale riguarda l’equilibrio tra potenza e stabilità, con i piloti che devono adattarsi a vetture più reattive sui cordoli.

Come cambiano le prestazioni delle nuove vetture leggere sui cordoli? Quali problemi tecnici segnalano Alonso e Norris dopo le qualifiche? Perché i piloti rischiano il disastro toccando i muretti di Monaco? Cosa accade alla guida quando il motore V6 rimbomba nel tunnel??? In Breve Piloti Colapinto, Sainz, Piastri e Lindblad spingono motori da 1000 cavalli. Bortoleto con Audi mostra rischi critici nei contatti con le barriere. Gasly raggiunge la Q3 tra stress e adrenalina pura a . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco 2026: il ruggito dei nuovi V6 sfida la fisica nel Principato

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