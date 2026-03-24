LIVE AS Monaco-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | obbligatorio vincere nel Principato

Alle 18.38, si gioca una partita importante tra due squadre di Eurolega basket 2026, con il Monaco in vantaggio di due vittorie in classifica rispetto all’Olimpia Milano. La squadra di casa ha anche vinto l’andata di tre punti. La sfida viene considerata decisiva per le chance di accedere ai Play-In della competizione. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Questo è lo scontro diretto probabilmente decisivo per continuare a sperare in un posto ai Play-In, visto che il Monaco è avanti di due successi in classifica rispetto all’Olimpia e ha pure vinto all’andata di tre punti. 18.35: Una serata fondamentale per l’Olimpia Milano. C’è solo un risultato per la squadra di Peppe Poeta ed è la vittoria. 18.30: Buonasera cominciamo la diretta di Monaco-Olimpia Milano. Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Tutto in una notte! La squadra di Poeta si gioca il suo futuro europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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