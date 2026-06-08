Nel 1996 a Monaco, un pilota partito quattordicesimo ha vinto il Gran Premio sotto la pioggia intensa. La vittoria è arrivata grazie a una strategia diversa rispetto agli avversari, che ha permesso alla Ligier di superare la Williams. Un errore strategico della squadra di Williams ha contribuito alla decisione di cambiare gomme in ritardo, favorendo la rimonta della Ligier. La pioggia ha reso difficile il controllo delle monoposto e ha influenzato gli esiti della gara.

Come ha fatto un pilota partito quattordicesimo a vincere a Monaco?. Quale errore strategico ha permesso alla Ligier di superare la Williams?. Perché i favori della sorte hanno abbandonato Schumacher e Hill quel giorno?. Cosa ha trasformato la gestione delle gomme nel fattore decisivo della gara?.? In Breve Schumacher ottiene la pole position con la Ferrari F310 in 1 20 356.. Panis parte 14esimo dopo un guasto al motore Mugen-Honda in qualifica.. Coulthard e Herbert completano il podio dopo i ritiri di Hill e Irvine.. La Ligier vince il primo GP dopo il successo di Laffite nel 1981.. Olivier Panis trionfa nel diluvio di Monte Carlo: la folle corsa del 1996. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco 1996: l’improbabile trionfo di Panis nel diluvio universale

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