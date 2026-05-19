Nel Gran Premio di Monaco del 1996, un pilota su una vettura Ligier partì dalla quattordicesima posizione e riuscì a qualificarsi tra i primi. Durante la gara, la pioggia intensa e le condizioni di pista imprevedibili provocarono numerosi incidenti tra i favoriti, portando alla perdita di prestazioni dei motori di alcune vetture di testa. Questa situazione permise a un altro pilota di salire inaspettatamente al secondo posto, sfruttando le opportunità create dal caos e dai problemi tecnici dei principali protagonisti.

? Punti chiave Come ha fatto una Ligier partendo quattordicesima a battere le Williams?. Perché i motori dei favoriti sono saltati proprio in quel momento?. Quale mossa tecnica ha permesso a Panis di superare Eddie Irvine?. Cosa ha provato Jean Alesi dopo il guasto meccanico alla sua Benetton?.? In Breve Schumacher finisce contro il muro al primo giro dopo la pole position.. Frentzen abbandona la terza posizione per un guasto al cambio meccanico.. Panis supera Eddie Irvine alla curva Loews per conquistare il podio.. Hill e Alesi cedono rispettivamente al 41° e 61° giro di gara.. Il 19 maggio 1996, Olivier Panis ha trasformato una partenza dal quattordicesimo posto a Monaco in una vittoria leggendaria, sfruttando il caos totale di un Gran Premio decimato dagli incidenti e dalla pioggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco 1996: il miracolo di Panis tra pioggia e il caos dei favoriti

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