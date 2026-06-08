Momenti di paura a Traversetolo | brucia un' auto a metano in via Ponticelli

Un'auto a metano è andata in fiamme lunedì mattina in via Ponticelli, Traversetolo. Le fiamme hanno avvolto il veicolo mentre era parcheggiato, generando una coltre di fumo visibile dalla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un'auto alimentata a metano ha preso fuoco nella mattinata di lunedì 8 giugno in via Ponticelli a Traversetolo. L'allarme è scattato verso le ore 9 e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Langhirano. Gli operatori del 115 hanno spento il rogo e messo in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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