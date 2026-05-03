Paura in autostrada | fumo dal cofano e auto a fuoco momenti di panico

Durante una domenica di grande afflusso, con il traffico intenso per il ponte del primo maggio, si è verificato un incidente in autostrada: un'auto ha preso fuoco a causa di fumo proveniente dal cofano. La scena ha creato momenti di panico tra i passanti e i viaggiatori in transito, mentre i soccorritori intervenivano per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme.

Ancora problemi in autostrada in una domenica 3 maggio caratterizzata dal bollino rosso per i rientri dal ponte del primo maggio. Altro incidente in autostrada: lunga coda e domenica da bollino rossoFumo dal cofano, il conducente si mette in salvoNon solo l'incidente che ha paralizzato il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Fumo dal cofano, poi l'incendio: l'auto avvolta completamente dalle fiammeUn uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile. Leggi anche: Momenti di paura sull’A1, auto sbanda tra le corsie dell’autostrada: ubriaco il 20enne al volante Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme all'uscita del casello: chiuso lo svincolo - BresciaToday; Prima il fumo e poi le fiamme | Furgone prende fuoco in autostrada. Illesi conducente e passeggeri; Auto in fiamme in A1 (svincolo A15) al Cepim: paura in autostrada ieri pomeriggio - Video - Mappa; Ore di paura in ospedale. Fuoco e acre fumo nero. Sfollati quaranta pazienti. Paura all'uscita autostradale, auto in fiamme e colonna di fumo visibile da lunga distanza (FOTO): la conducente riesce a scendere e lancia l'allarme, in azione i vigili del fuocoBRESCIA. Momento di paura all'uscita autostradale di Rovato, nel bresciano, per un'auto in fiamme nella mattinata di sabato 25 aprile. L'allarme è scattato poco dopo le 9 quando l'auto, che stava usce ... ildolomiti.it Val Vibrata - Auto in fiamme sull’A14, traffico bloccato per 45 minutiPaura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A14, dove una vettura è stata completamente distrutta da un incendio sviluppatosi mentre era in marcia in direzione nord, poco prima dell’uscita Val Vibrat ... veratv.it Una domenica di paura per chi aveva scelto di fare un picnic sull'erba facebook Paura per Alex #Ferguson, ricoverato in ospedale prima di Manchester United-Liverpool: come sta x.com