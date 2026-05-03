Paura in autostrada | fumo dal cofano e auto a fuoco momenti di panico

Da genovatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una domenica di grande afflusso, con il traffico intenso per il ponte del primo maggio, si è verificato un incidente in autostrada: un'auto ha preso fuoco a causa di fumo proveniente dal cofano. La scena ha creato momenti di panico tra i passanti e i viaggiatori in transito, mentre i soccorritori intervenivano per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme.

Ancora problemi in autostrada in una domenica 3 maggio caratterizzata dal bollino rosso per i rientri dal ponte del primo maggio. Altro incidente in autostrada: lunga coda e domenica da bollino rossoFumo dal cofano, il conducente si mette in salvoNon solo l'incidente che ha paralizzato il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Fumo dal cofano, poi l'incendio: l'auto avvolta completamente dalle fiammeUn uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile.

Leggi anche: Momenti di paura sull’A1, auto sbanda tra le corsie dell’autostrada: ubriaco il 20enne al volante

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Auto in fiamme all'uscita del casello: chiuso lo svincolo - BresciaToday; Prima il fumo e poi le fiamme | Furgone prende fuoco in autostrada. Illesi conducente e passeggeri; Auto in fiamme in A1 (svincolo A15) al Cepim: paura in autostrada ieri pomeriggio - Video - Mappa; Ore di paura in ospedale. Fuoco e acre fumo nero. Sfollati quaranta pazienti.

paura in autostrada fumoPaura all'uscita autostradale, auto in fiamme e colonna di fumo visibile da lunga distanza (FOTO): la conducente riesce a scendere e lancia l'allarme, in azione i vigili del fuocoBRESCIA. Momento di paura all'uscita autostradale di Rovato, nel bresciano, per un'auto in fiamme nella mattinata di sabato 25 aprile. L'allarme è scattato poco dopo le 9 quando l'auto, che stava usce ... ildolomiti.it

paura in autostrada fumoVal Vibrata - Auto in fiamme sull’A14, traffico bloccato per 45 minutiPaura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A14, dove una vettura è stata completamente distrutta da un incendio sviluppatosi mentre era in marcia in direzione nord, poco prima dell’uscita Val Vibrat ... veratv.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.