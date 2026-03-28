Nel primo pomeriggio di sabato, a Monopoli, un uomo di 42 anni si è spogliato completamente e ha danneggiato alcune auto parcheggiate lungo la strada. Successivamente, ha aggredito un tabaccaio presente sul posto. La scena ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e assicurare l’uomo.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Monopoli, assieme alla Locale e a personale del 118. Non senza difficoltà, le Forze dell'Ordine sono riuscite a bloccare l'uomo Momenti di tensione, nel pomeriggio di sabato, a Monopoli, in provincia di Bari, dopo che un uomo di 42 anni, dopo essersi denudato è saltato su alcune auto parcheggiate lungo la strada. Quindi ha fatto irruzione in una tabaccheria, devastando il locale per poi aggredire il titolare. L'episodio si è verificato in via Procaccia. L'uomo, in stato di alterazione, ha iniziato a denudarsi per poi salire sulle auto in sosta. Quindi, si sarebbe diretto in una tabaccheria: dopo aver distrutto oggetti in esposizione, avrebbe sferrato calci e pugni al titolare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Momenti di paura a Monopoli: 42enne si denuda, danneggia auto in strada e aggredisce tabaccaio

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