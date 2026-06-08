Molto più di una palestra inaugurato il nuovo cortile con una giornata di sport e partecipazione

Sabato 6 giugno, il cortile di GroundUp è stato aperto ufficialmente con un evento che ha coinvolto molte persone. La giornata è stata dedicata a attività sportive, giochi e iniziative artistiche, con partecipanti di tutte le età. La manifestazione, chiamata Nexis Playground, ha visto famiglie, giovani e appassionati di sport prendere parte a vari momenti di intrattenimento e movimento.

Sabato 6 giugno GroundUp ha inaugurato il suo nuovo cortile attraverso Nexis Playground, un’intera giornata di eventi, attività sportive e iniziative creative che ha coinvolto cittadini, famiglie, giovani e appassionati di sport. Nata a Cesena per promuovere salute, movimento e performance. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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