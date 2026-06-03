Giornata nazionale dello sport | la villa diventa una palestra a cielo aperto
FRANCAVILLA FONTANA - “Giornata Nazionale dello Sport 2026”: la villa comunale di Francavilla Fontana diventa una grande palestra a cielo aperto. Domenica 7 giugno, dalle 17:00 alle 21:00, ospiterà infatti l'evento, promosso dal Coni e realizzato con il patrocinio degli assessorati allo Sport e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Aston Villa DESERVE this opportunity to make history | Football Ramble
Notizie e thread social correlati
‘Sport in famiglia’ a Roma, una grande palestra a cielo aperto: Abodi e Buonfiglio per l’evento aperto a tuttiA Roma si svolge l’undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, un evento che si tiene nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dal 15 al 17 maggio.
Laterina diventa una palestra a cielo apertoArezzo il 19 maggio 2026 si anima con una giornata dedicata allo sport e alla partecipazione comunitaria.
Temi più discussi: Sport - Il CONI organizza la XXI Giornata Nazionale dello Sport per domenica 7 giugno 2026; FIDAL Lazio e la Giornata Nazionale dello Sport; La Festa della Repubblica abbraccia lo sport; Giornata nazionale dello sport: la villa diventa una palestra a cielo aperto.
Ad Aosta e Brissogne la Giornata Nazionale dello SportSaranno il Golf Club di Brissogne e l'area sportiva di Tzambarlet a Aosta ad ospitare domenica 7 giugno la Giornata nazionale dello sport, iniziativa promossa dal Coni su tutto il territorio nazionale ... ansa.it
Eboli, a Marina la Giornata nazionale dello sportRispetto, inclusione, sacrificio, lealtà e lavoro di squadra sono i valori al centro della Giornata Nazionale dello Sport 2026 in programma domenica 7 giugno prossimo a Marina di Eboli (Salerno). (ANS ... ansa.it
Eboli, a Marina la Giornata nazionale dello sport. Centinaia di giovani atleti attesi il 7 giugno per l'evento promosso dal Coni #ANSA x.com
Anche quest’anno il grande appuntamento è stato inserito ufficialmente nel contesto della Giornata Nazionale dello Sport: i dettagli facebook