A Baronissi si è svolto il Baronissi Sport Day 2026, un evento dedicato ai Campionati Regionali Giovanili e di Società. La giornata ha visto numerosi partecipanti impegnati in diverse attività sportive, creando un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse società sportive locali. Durante la manifestazione sono stati organizzati incontri e gare tra giovani atleti di varie discipline.

Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’entusiasmo ha animato Baronissi con il Baronissi Sport Day 2026, evento dedicato ai Campionati Regionali Giovanili e di Società. Numerosi atleti, famiglie e appassionati hanno preso parte alla manifestazione, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico sportivo, capace di unire competizione e condivisione. L’Amministrazione Comunale ha partecipato alle premiazioni finali del Duathlon Giovani e della gara podistica di Orienteering, condividendo con i protagonisti una giornata ricca di emozioni e risultati. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per valorizzare lo sport giovanile, promuovere stili di vita sani e rafforzare il senso di comunità.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi Sport Day 2026, una giornata di sport e partecipazione

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