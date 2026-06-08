Molise | oltre il 55% delle partite IVA non è affidabile fiscalmente
In Molise, più del 55% delle partite IVA non risulta affidabile dal punto di vista fiscale. Le imprese della regione devono affrontare difficoltà nel recuperare il punteggio ISA necessario per accedere a benefici premiali. Le attività che si trovano sotto la soglia 8 rischiano di perdere vantaggi fiscali e agevolazioni legate a questo sistema di valutazione. La situazione evidenzia una forte criticità nel rispetto degli obblighi fiscali tra le imprese locali.
Come possono le imprese molisane recuperare il punteggio ISA necessario?. Quali benefici premiali perdono concretamente le attività sotto la soglia 8?. Perché la digitalizzazione sta riducendo solo marginalmente il divario fiscale?. Cosa separa i redditi dichiarati del Nord dai dati del Mezzogiorno?.? In Breve Province di Campobasso e Isernia registrano un tasso di inaffidabilità del 58%.. Soglia minima di 8 punti ISA necessaria per accedere ai benefici premiali.. Digitalizzazione e fatturazione elettronica hanno ridotto l'inaffidabilità dell'1,7% rispetto all'anno scorso.. Il divario Nord-Sud limita l'accesso ai vantaggi per i redditi mediamente bassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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