Come possono le imprese molisane recuperare il punteggio ISA necessario?. Quali benefici premiali perdono concretamente le attività sotto la soglia 8?. Perché la digitalizzazione sta riducendo solo marginalmente il divario fiscale?. Cosa separa i redditi dichiarati del Nord dai dati del Mezzogiorno?.? In Breve Province di Campobasso e Isernia registrano un tasso di inaffidabilità del 58%.. Soglia minima di 8 punti ISA necessaria per accedere ai benefici premiali.. Digitalizzazione e fatturazione elettronica hanno ridotto l'inaffidabilità dell'1,7% rispetto all'anno scorso.. Il divario Nord-Sud limita l'accesso ai vantaggi per i redditi mediamente bassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: oltre il 55% delle partite IVA non è affidabile fiscalmente

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