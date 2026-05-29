Sogei ha raccolto circa 5 miliardi di dati provenienti da cinque diversi database per supportare il processo di concordato delle partite IVA. La fusione di questi dati potrebbe influenzare le proposte di accordo, rendendo più dettagliata la verifica delle posizioni fiscali. Le nuove dichiarazioni precompilate comportano rischi legati a eventuali incongruenze o errori nei dati, che potrebbero influenzare le verifiche fiscali e le eventuali contestazioni.

? Domande chiave Come influenzerà l'incrocio dei 34 database la tua proposta di concordato?. Quali rischi corre la partita IVA con le nuove dichiarazioni precompilate?. Perché il monitoraggio dei pagamenti POS diventa un controllo fiscale automatico?. Chi dovrà sostenere l'onere gestionale di questo controllo algoritmico massivo?.? In Breve Sogei celebra 50 anni puntando su 34 database per il controllo fiscale.. Il sistema gestisce 2,4 miliardi di fatture elettroniche e 137 milioni di dichiarazioni doganali.. Monitoraggio costante su 27,9 miliardi di transazioni annue nel settore del gioco.. Dichiarazioni precompilate 2026 basate su 1,3 miliardi di informazioni incrociate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogei e IA: 5 miliardi di dati per il concordato delle partite IVA

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